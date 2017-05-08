Инаугурация Эммануэля Макрона состоится 14 мая

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Действующий президент Франции передаст полномочия избранному главе Пятой республики в воскресенье, 14 мая.



© REUTERS Jean-Paul Pelissier В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

Дату инаугурации Эммануэля Макрона сообщил Франсуа Олланд во время мероприятий в Париде, посвященных 72-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

"Он был избран, он президент и теперь ему предстоит, благодаря полученному у меня опыту и тому, что мы сделали вместе, продолжить свой путь", — заявил Олланд.

Действующий президент пожелал Макрону "всяческих успехов". А также отметил, что всегда будет рядом и поможет, если новый глава страны к нему обратиться.

7 мая во Франции состоялся второй тур выборов главы государства. Вечером стало известно, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, по предварительным оценкам, одержал победу над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов с 60,19 % голосов при явке избирателей в 26-27%. После завершения голосования в Париже прошли беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

В понедельник МВД Пятой республики опубликовало окончательные данные голосования: Макрон набрал 66,1%, Марин Ле Пен — 33,9%.