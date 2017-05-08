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Инаугурация Эммануэля Макрона состоится 14 мая

08.05.2017 20:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Действующий президент Франции передаст полномочия избранному главе Пятой республики в воскресенье, 14 мая.

Инаугурация Эммануэля Макрона состоится 14 мая
© REUTERS Jean-Paul Pelissier
В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

Дату инаугурации Эммануэля Макрона сообщил Франсуа Олланд во время мероприятий в Париде, посвященных 72-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

"Он был избран, он президент и теперь ему предстоит, благодаря полученному у меня опыту и тому, что мы сделали вместе, продолжить свой путь", — заявил Олланд.

Действующий президент пожелал Макрону "всяческих успехов". А также отметил, что всегда будет рядом и поможет, если новый глава страны к нему обратиться.

7 мая во Франции состоялся второй тур выборов главы государства. Вечером стало известно, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, по предварительным оценкам, одержал победу над лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов с 60,19 % голосов при явке избирателей в 26-27%. После завершения голосования в Париже прошли беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

В понедельник МВД Пятой республики опубликовало окончательные данные голосования: Макрон набрал 66,1%, Марин Ле Пен — 33,9%.

 
Теги: Минск
 
 
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Франсуа Олланд заявил, что всегда готов помочь своему преемнику Эммануэлю Макрону и не считает его предателем.

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