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Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы

09.05.2017 10:00 — Новости Политики | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня примет участие в общереспубликанских праздничных мероприятиях в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства возложит венок к монументу Победы. Гостями торжественной церемонии станут ветераны войны, высшие должностные лица, руководители госорганов, представители иностранного дипломатического корпуса, молодежных и детских организаций, общественных объединений. Торжественным маршем перед собравшимися пройдет сводная рота и оркестр почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил. Затем на Площади Победы состоится праздничное театрализованное представление. Ожидается, что Александр Лукашенко также пообщается с ветеранами и представителями дипломатического корпуса.Прямая трансляция мероприятия начнется в эфире национальных телеканалов в 12.00.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства возложит венок к монументу Победы. Гостями торжественной церемонии станут ветераны войны, высшие должностные лица, руководители госорганов,...

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