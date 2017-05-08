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Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы
09.05.2017 10:00 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня примет участие в общереспубликанских праздничных мероприятиях в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в
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Глава государства возложит венок к монументу Победы. Гостями торжественной церемонии станут ветераны войны, высшие должностные лица, руководители госорганов,...
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