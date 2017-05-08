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Лукашенко: нельзя допустить попыток переписать историю о Великой Победе
09.05.2017 12:16 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти не вычеркнуть. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА."Преступления немецко-фашистских захватчиков не вычеркнуть из памяти. Это должны знать в том числе и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять у нашего народа Великую Победу. Допустить этого нельзя", - заявил белорусский лидер./Будет дополнено/.-0-
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"Преступления немецко-фашистских захватчиков не вычеркнуть из памяти. Это должны знать в том числе и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю,...
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