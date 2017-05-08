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Лукашенко: мы никогда не перестанем преклоняться перед мужеством своих земляков на войне
09.05.2017 12:12 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ никогда не перестанет преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА./Будет дополнено/.-0-
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ никогда не перестанет преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны. Об этом заявил...
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