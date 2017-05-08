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Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске
09.05.2017 12:11 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. К Вечному огню возложены также венки от Совета Министров и обеих палат парламента./Будет дополнено/.-0-
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К Вечному огню возложены также венки от Совета Министров и обеих палат парламента.
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