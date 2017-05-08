|
Беларусь прикладывает все усилия для сохранения стабильности и спокойствия в мире - посол Эквадора
09.05.2017 12:05 — Новости Политики | БелТА
Карлос Ларреа Давила. Фото из архива.9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прикладывает все усилия для сохранения стабильности и спокойствия в мире. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Эквадора в Беларуси Карлос Ларреа Давила, передает корреспондент БЕЛТА. "Ситуация в современном мире не такая спокойная, как хотелось бы. Пример Беларуси показывает те усилия, которые может приложить страна для достижения мира во всем мире", - сказал Карлос Ларреа Давила. По его словам, представители дипломатического корпуса, которые работают в Беларуси, признают усилия и вклад страны в сохранение стабильности и спокойствия в мире.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ситуация в современном мире не такая спокойная, как хотелось бы. Пример Беларуси показывает те усилия, которые может приложить страна для достижения мира во всем...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии