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Лукашенко: мир и согласие в родном доме необходимо беречь как зеницу ока
09.05.2017 12:17 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир и согласие в родном доме необходимо беречь как зеницу ока. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА."Особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства. Как зеницу ока необходимо беречь мир и согласие в родном доме", - отметил белорусский лидер. /Будет дополнено/.-0-
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"Особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства. Как зеницу ока необходимо беречь мир и согласие в родном доме", - отметил...
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