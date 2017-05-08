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Лукашенко: поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал
09.05.2017 12:16 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал. Это стало основой дальнейшего развития Беларуси, заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА./Будет дополнено/.-0-
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал. Это стало основой дальнейшего развития Беларуси,...
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