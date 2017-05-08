Лукашенко: поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал. Это стало основой дальнейшего развития Беларуси, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА."Нацисты превратили наш цветущий край в руины. Чтобы возродить Беларусь из пепла, понадобилась еще одна тяжелейшая битва. Теперь уже с разрухой и голодом. Самоотверженность и героизм людей, сплоченность и братская помощь союзных республик сделали, казалось бы, невозможное. В короткие сроки мы восстановили заводы и фабрики, возвели новые, организовали сельскохозяйственные предприятия, построили школы, вузы, библиотеки, театры и музеи, - сказал белорусский лидер. - Поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал. Это стало основой дальнейшего развития нашей страны"."Мы счастливы, что наши дорогие ветераны войны и труда сегодня находятся среди нас. Все, что вы сделали для Родины, никогда не будет забыто. Ваши свершения навсегда заняли самое почетное место в отечественной истории. На вашем примере учатся и будут учиться все поколения белорусов. Ибо не может быть ничего достойнее, чем жертвенный подвиг во имя свободы и независимости. С годами мы понимаем это все острее, особенно сегодня, когда вас, дорогие ветераны, становится все меньше и меньше", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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