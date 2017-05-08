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Лукашенко: нельзя допустить попыток переписать историю о Великой Победе
09.05.2017 12:16 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей не вычеркнуть. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА."Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей не вычеркнуть. Это должны знать в том числе и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять у нашего народа Великую Победу. Допустить этого мы не можем", - заявил белорусский лидер."В нашей истории немало судьбоносных дат. Но 9 мая 1945 года особый день - День Великой Победы. Она завоевана советским народом в самой страшной войне, жестокой войне с фашизмом, - отметил Президент. - Мир был спасен от коричневой чумы огромной ценой. За годы войны Беларусь потеряла треть своего населения. В одном только лагере смерти Тростенец под Минском фашисты истребили свыше 200 тыс. человек. А сколько людей погибло в сожженных карателями деревнях и разрушенных городах?!"По словам главы государства, стране был нанесен невосполнимый материальный ущерб: уничтожены тысячи предприятий, школ, музеев, библиотек, храмов. "Мы утратили более половины своего национального достояния", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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"Преступления немецко-фашистских захватчиков не вычеркнуть из памяти. Это должны знать в том числе и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю,...
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