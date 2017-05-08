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Лукашенко: мы никогда не перестанем преклоняться перед мужеством своих земляков на войне

09.05.2017 12:12 — Новости Политики | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ никогда не перестанет преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА."Никогда не перестанем преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны. Они не стали на колени перед захватчиками. Против поработителей поднялись и стар и млад. Сотни тысяч партизан и подпольщиков громили врага на каждом клочке белорусской земли. Столь мощное сопротивление оккупантам стало реальным вкладом в разгром фашизма и освобождение Беларуси", - отметил белорусский лидер.С первых дней войны сыновья и дочери Беларуси героически сражались на фронтах. Славные страницы в военную летопись вписали бойцы пограничных застав, бессмертный гарнизон Брестской крепости, защитники Могилева, подпольщики Минска, Орши, других городов, участники легендарной операции "Багратион" и других важнейших битв Великой Отечественной. "Здесь, в самом сердце города-героя Минска, на площади Победы находятся капсулы с землей городов-героев: Москвы, Ленинграда, Смоленска, Тулы, Сталинграда, Киева, Севастополя, Керчи, Одессы, Мурманска, Новороссийска. В каждом из них проливали кровь наши земляки. Мужество и отвагу они проявили в ожесточенных боях за освобождение Варшавы, Будапешта, Праги, Бухареста, Вены и Берлина, - сказал глава государства. - Родина высоко оценила вклад белорусов в общую победу. Высшей награды - звания Героя Советского Союза - удостоились более 440 наших земляков, а орденов и медалей - свыше 300 тыс. Многие, к сожалению, посмертно. Вечная слава героям!".Александр Лукашенко призвал почтить минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за свободу Отечества.-0-
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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