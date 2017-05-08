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Президент: важно, чтобы молодежь не забывала о героических событиях Великой Отечественной войны

09.05.2017 12:47 — Новости Политики | БелТА  
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9 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Важно, чтобы молодежь не забывала о героических событиях Великой Отечественной войны. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с ветеранами после возложения венков на Площади Победы, передает корреспондент БЕЛТА./Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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9 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Важно, чтобы молодежь не забывала о героических событиях Великой Отечественной войны. Об этом сегодня заявил Президент...

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