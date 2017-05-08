Лукашенко: Беларусь мирная и дружелюбная страна, но она может за себя постоять

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"Никогда с нашей земли не исходила и не будет исходить агрессия. Мы доказали всем, что Беларусь - мирная и дружелюбная страна. Но это не значит, что она не может за...