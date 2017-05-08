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Лукашенко: Беларусь мирная и дружелюбная страна, но она может за себя постоять
09.05.2017 12:19 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь мирная и дружелюбная страна, но она может за себя постоять. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА."Никогда с нашей земли не исходила и не будет исходить агрессия. Мы доказали всем, что Беларусь - мирная и дружелюбная страна. Но это не значит, что она не может за себя постоять, - отметил белорусский лидер. - Да, чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим! Так научили нас наши героические предки. И мы будем верны их святому завету".Президент поздравил соотечественников и гостей Беларуси с праздником Великой Победы и пожелал счастья и мира.-0-
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"Никогда с нашей земли не исходила и не будет исходить агрессия. Мы доказали всем, что Беларусь - мирная и дружелюбная страна. Но это не значит, что она не может за...
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