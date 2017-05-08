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Лукашенко: мир и согласие в родном доме необходимо беречь как зеницу ока
09.05.2017 12:17 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир и согласие в родном доме необходимо беречь как зеницу ока. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА."Особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства. Как зеницу ока необходимо беречь мир и согласие в нашем родном доме, - отметил белорусский лидер. - Мы должны быть так же едины и тверды, как наши отцы, деды, прадеды в пору суровых испытаний. Тогда никто не осмелится проверить нас на прочность. Мы просто во имя памяти тех сотен тысяч павших на фронтах, той трети населения нашей страны, которую мы потеряли, должны беречь мир и покой на нашей земле. Это будет величайший подарок не только живущим ветеранам, но и - самой важное - тем, кто отдал жизнь за все то, чем мы сегодня пользуемся".Александр Лукашенко отметил, что сегодня возрастает международная напряженность, возрождаются идеи мирового господства. В разных регионах планеты полыхают вооруженные конфликты. Человечество оказалось у опасной черты новой большой войны."Угрозам подвергается и наша Беларусь. У наших границ накапливаются военные арсеналы. Буквально по соседству - в бывших советских республиках - размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры. С помощью нашей внутренней пятой колонны предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны", - сказал глава государства.-0-
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"Особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства. Как зеницу ока необходимо беречь мир и согласие в родном доме", - отметил...
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