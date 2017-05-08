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Лукашенко: в Беларуси есть все для защиты своей земли
09.05.2017 13:07 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. В Беларуси есть все для того, чтобы защитить свою землю. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.Глава государства отметил, что в Беларуси регулярно реформируются Вооруженные Силы с учетом современных реалий. "У нас есть все для того, чтобы защитить наш клочок земли", - сказал Президент./Будет дополнено/.-0-
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Глава государства отметил, что в Беларуси регулярно реформируются Вооруженные Силы с учетом современных реалий. "У нас есть все для того, чтобы защитить наш клочок...
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