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Лукашенко: в Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень
09.05.2017 13:09 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. В Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА./Будет дополнено/.-0-
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9 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. В Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил...
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