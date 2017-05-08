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"Ситуация неадекватная": Лукашенко проанализирует со спортсменами положение дел в хоккее после ЧМ

09.05.2017 13:21 — Новости Политики | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта, передает корреспондент БЕЛТА."Ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира (мы уже договорились с тренерами, спортсменами) соберемся и будем думать, что делать", - сказал Александр Лукашенко./Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира (мы уже договорились с тренерами, спортсменами) соберемся и будем думать, что делать", - сказал...

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