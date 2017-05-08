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"Важно, с каким настроением приезжают люди": Лукашенко сравнил миграционные процессы в Беларуси и Европе
09.05.2017 13:19 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы журналистов, сравнил миграционные процессы в Беларуси и Европе, передает корреспондент БЕЛТА. "Очень важно, с каким настроением и откуда едет человек. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине того, что мы разворошили их дом? Нет. Они приехали, чтобы спастись самим и спасти свои семьи. Они бегут от той разрухи, которая происходит на востоке Украины. И они едут к нам за спасением как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение", - сказал Александр Лукашенко. Мигранты с Ближнего Востока направляются в западные страны совсем с другими мыслями, обратил внимание Президент. "Что происходит на Ближнем Востоке? Туда пришли в том числе европейцы. Помните эту арабскую дугу? Начали с Туниса - прекрасная была страна, все туда ехали, отдыхали. Зачем было переворачивать эту страну?" - задал риторический вопрос глава государства. /Будет дополнено/.-0-
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"Важно, с каким настроением приезжают люди": Лукашенко сравнил миграционные процессы в Беларуси и Европе
"Они бегут от той разрухи, которая происходит на востоке Украины. И они едут к нам за спасением как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение", - сказал...
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