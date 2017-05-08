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"Важно, с каким настроением приезжают люди": Лукашенко сравнил миграционные процессы в Беларуси и Европе
09.05.2017 13:19 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы журналистов, сравнил миграционные процессы в Беларуси и Европе, передает корреспондент БЕЛТА. "Очень важно, с каким настроением и откуда едет человек. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине того, что мы разворошили их дом? Нет. Они приехали, чтобы спастись самим и спасти свои семьи. Они бегут от той разрухи, которая происходит на востоке Украины. И они едут к нам за спасением как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение", - сказал Александр Лукашенко. Мигранты с Ближнего Востока направляются в западные страны совсем с другими мыслями. "Что происходит на Ближнем Востоке? Туда пришли в том числе европейцы. Помните эту арабскую дугу? Начали с Туниса - прекрасная была страна, все туда ехали, отдыхали. Зачем было переворачивать эту страну? - задал риторический вопрос глава государства. - Начали бомбить, разбили, переворошили - "демократию" принесли". Конфликты также вспыхнули в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане - многие города были стерты с лица земли, а в боевых действиях погибло местное население, в том числе женщины и дети. Эти события стали одной из причин развития терроризма. "И вот они хлынули: одни - с целью мести, вторые - с целью найти работу, - констатировал Александр Лукашенко. - И как их приняли: резервации, отдельные поселения. Они создали свои анклавы там с этим настроением"."Вот в чем разница между нами и другими странами, которые вынудили их (мигрантов. - Прим. БЕЛТА) ехать к ним в поисках хотя бы куска хлеба, не говоря о счастье, - обратил внимание белорусский лидер. - Надо быть внимательнее, добрее к людям, тогда доброту получишь и ты".-0-
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"Важно, с каким настроением приезжают люди": Лукашенко сравнил миграционные процессы в Беларуси и Европе
"Они бегут от той разрухи, которая происходит на востоке Украины. И они едут к нам за спасением как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение", - сказал...
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