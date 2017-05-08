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Лукашенко: в Беларуси есть все для защиты своей земли
09.05.2017 13:07 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. В Беларуси есть все для того, чтобы защитить свою землю. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА."У нас есть все для того, чтобы защитить клочок земли, на котором живут наши люди", - сказал глава государства. Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси уже в третий раз буквально за два десятилетия реформируются Вооруженные Силы. "Делаем выводы и извлекаем уроки из того, что происходит во всем мире, - сказал Президент. - Мир крайне неспокоен, идут войны. Мы тщательно наблюдает за тем, что происходит, делаем выводы и в связи с этим приспосабливаем свои Вооруженные Силы для защиты нашего Отечества".Президент подчеркнул, что для Беларуси крайне важна экономика. "Будет нормально развиваться страна - мы обеспечим мир, безопасность и внутреннюю стабильность. Наш народ может за это абсолютно не переживать", - сказал Александр Лукашенко.Глава государства обратил внимание, что в Беларуси умеют извлекать уроки из истории. "Мы неплохие ученики, помним, что было в нашей истории, - отметил Александр Лукашенко. - Мы выучили эти уроки и понимаем, что порох нужно держать сухим. Но самое главное - в мирное время пушки должны быть зачехлены. И расчехлять их можно только на учениях. Что мы, кстати, и делаем"."Главное, чтобы у нас всегда было единство в стране. Будет оно - справимся с любыми угрозами", - резюмировал глава государства.-0-
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Глава государства отметил, что в Беларуси регулярно реформируются Вооруженные Силы с учетом современных реалий. "У нас есть все для того, чтобы защитить наш клочок...
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