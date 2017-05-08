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Лукашенко: в Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень
09.05.2017 13:09 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. В Беларуси будут и далее поддерживать развитие небольших деревень. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.Глава государства отметил, что в Беларуси удалось привести в порядок крупные населенные пункты, агрогородки. Теперь дело за небольшими деревнями. "Их надо приводить в порядок. И если люди будут там жить, мы обязательно модернизируем, отремонтируем инфраструктуру для них, - сказал Президент. - Мы будем делать это по всей стране".Вопрос, адресованный белорусскому лидеру, касался, в частности, Витебской области. По словам Александра Лукашенко, этот регион требует повышенного внимания, потому что там таких маленьких деревень больше, чем в любой другой области. Каждый из таких населенных пунктов, в котором бывает буквально по три-четыре дома, восстановить, может, и не получится. "Но надо сделать все для того, чтобы нормально жили семьи, в которых есть дети. Надо их подвезти в школу - значит, будем подвозить", - подчеркнул глава государства."Будем все делать для того, чтобы эти деревеньки восстановить, подведем дороги. Мы на это и нацелили нашу программу по развитию сети местных дорог", - сказал Президент. С этого года местным дорогам в Беларуси будет уделяться повышенное внимание, ожидается, что в течение трех-четырех лет они будут полностью приведены в порядок.-0-
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Глава государства отметил, что в Беларуси удалось привести в порядок крупные населенные пункты, агрогородки. Теперь дело за небольшими деревнями.
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