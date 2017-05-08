Лукашенко: мы обязательно привезем чемпионат мира по хоккею в Беларусь

Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:

На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Соперник у нас приличный - Финляндия. Но вопрос не в том, выиграем мы или не выиграем. Все сразу не бывает. Мы боролись, проигрывали, а потом получили чемпионат мира (в...