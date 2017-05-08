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Лукашенко: мы обязательно привезем чемпионат мира по хоккею в Беларусь

09.05.2017 14:29 — Новости Политики | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия будут бороться за проведение ЧМ по хоккею в 2021 году. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА."Соперник у нас приличный - Финляндия. Но вопрос не в том, выиграем мы или не выиграем. Все сразу не бывает. Мы боролись, проигрывали, а потом получили чемпионат мира (в 2014 году. - Прим. БЕЛТА). Поэтому надо бороться. Не получим в 2021 году - получим в 2022-м или 2023-м. Мы обязательно привезем чемпионат мира по хоккею в свою страну", - сказал Александр Лукашенко.Глава государства обратил внимание, что проведение в Беларуси турниров международного уровня позволяет не столько повысить имидж страны или привлечь туристов, сколько подтолкнуть к развитию спортивную сферу. "Главное - это развитие спорта внутри нашей страны", - заявил он.Например, в 2018 году Беларусь примет чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. "Вы думаете, много туристов сюда хлынет? Нет. А вот толчок развитию этого вида спорта мы можем дать", - отметил Александр Лукашенко.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Соперник у нас приличный - Финляндия. Но вопрос не в том, выиграем мы или не выиграем. Все сразу не бывает. Мы боролись, проигрывали, а потом получили чемпионат мира (в...

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