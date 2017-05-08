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Президент: важно, чтобы молодежь не забывала о героических событиях Великой Отечественной войны
09.05.2017 12:47 — Новости Политики | БелТА
9 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Важно, чтобы молодежь не забывала о героических событиях Великой Отечественной войны. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с ветеранами после возложения венков на площади Победы, передает корреспондент БЕЛТА.Александр Лукашенко тепло пообщался с ветеранами, поинтересовался, какие вопросы их волнуют. Участников событий Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, и, как подчеркнул Президент, важно, чтобы подрастающее поколение о них не забывало. "Молодежь необходимо держать в поле зрения", - сказал в этой связи Президент.Глава государства напомнил, что в свое время в Беларуси для студентов был введен курс по Великой Отечественной войне. И это приносит плоды.Президент Беларуси возложил сегодня венок к монументу Победы. К Вечному огню возложены также венки от Совета Министров и обеих палат парламента, руководителей госорганов, представителей иностранного дипломатического корпуса, молодежных и общественных объединений. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.На площади Победы состоялся торжественный марш, участие в котором приняла рота и оркестр почетного караула, а также прошло театрализованное выступление.-0-
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Александр Лукашенко тепло пообщался с ветеранами, поинтересовался, какие вопросы их волнуют. Участников событий Великой Отечественной войны с каждым годом...
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