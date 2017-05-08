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Лукашенко о миграции в ЕС и ее последствиях: за добро - добром

09.05.2017 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал проблему миграции в Евросоюз и ее последствия и сравнил с ситуацией с беженцами, которые находятся в республике, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе главы государства.

В ходе общения с представителями СМИ 9 мая главе государства задали вопрос, почему в Беларуси не считают проблемой мигрантов, в то время как беженцы с Востока доставляют Европе множество острых вопросов.

Лукашенко о миграции в ЕС и ее последствиях: за добро - добром
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко пообещал восстановить небольшие деревни и местные дороги

"Очень важно, с каким настроением и откуда едет человек. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине того, что мы разворошили их дом? Нет. Они приехали, чтобы спастись самим и спасти свои семьи. Они бегут от той разрухи, которая происходит на востоке Украины. И они едут к нам за спасением как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение", — сказал белорусский лидер.

В то же время он отметил, что беженцы из стран Ближнего Востока приезжают в страны Евросоюза с другими мыслями.

"Что происходит на Ближнем Востоке? Туда пришли в том числе европейцы. Помните эту арабскую дугу? Начали с Туниса — прекрасная была страна, все туда ехали, отдыхали. Зачем было переворачивать эту страну?— сказал глава государства.

Он добавил, что конфликты в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, где погибло множество мирных жителей, стали причинами развития терроризма. По словам президента, не все беженцы приехали на Запад искать работу и лучшую жизнь, некоторые уехали с родины с целью мести. Также Лукашенко отметил, что жизнь в так называемых "резервациях" (лагерях для беженцев — Sputnik) также не добавила настроения мигрантам.

"Вот в чем разница между нами и другими странами, которые вынудили мигрантов ехать к ним в поисках хотя бы куска хлеба, не говоря о счастье Надо быть внимательнее, добрее к людям, тогда доброту получишь и ты", — резюмировал Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что некоторые беженцы приезжают на Запад из разоренных конфликтами стран с целью отомстить.

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