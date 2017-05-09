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Трамп уволил директора ФБР
10.05.2017 08:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса, сообщил Белый дом.
© AFP/ TOBIAS HASE
Коми возглавил бюро в 2013 году, на эту должность его назначил президент Барак Обама на 10-летний срок. Экс-директор ФБР вел расследование против нынешнего хозяина Белого дома на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в нынешней администрации американского президента, так и в Кремле. Кроме того, Хиллари Клинтон, которая соперничала с Трампом на выборах, заявила, что именно Коми виноват в ее поражении, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против бывшего госсекретаря за десять дней до голосования.
"Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции", — говорится в письме Сешнса.
Кроме того, там отмечается, что "руководству ФБР нужен свежий старт".
"Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности", — отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
Как добавили в Белом доме, нового директора начнут искать незамедлительно.
"ФБР — один из самых любимых и уважаемых институтов, и сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины нашего правоохранительного сообщества", — заявил Трамп.
По словам президента, Коми не способен эффективно руководить бюро. "Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением министерства юстиции", — говорится в письме главы государства, направленном Коми.
Увольнение Коми вызвало негативную реакцию у демократов. Ряд сенаторов-демократов заявили, что расстроены новостью об отставке директора ФБР.
Вместе с тем, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пошутил в микроблоге Twitter о возможности найма уволенного директора ФБР.
"WikiLeaks были бы рады рассмотреть вопрос о найме Джеймса Коми для помощи в управлении офисом в Вашингтоне, должно быть, ему понравится должным образом расследовать дела правительства США", — написал Ассанж.
А вот бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден выступил против увольнения Коми. Он отметил, что "каждый американец должен осудить такое политическое вмешательство в работу ФБР".
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Коми узнал о своей отставке, услышав новость по телевизору. Сначала бывший глава бюро не поверил, но помощники подтвердили его увольнение.
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