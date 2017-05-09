МИНСК, 10 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса, сообщил Белый дом.

Коми возглавил бюро в 2013 году, на эту должность его назначил президент Барак Обама на 10-летний срок. Экс-директор ФБР вел расследование против нынешнего хозяина Белого дома на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в нынешней администрации американского президента, так и в Кремле. Кроме того, Хиллари Клинтон, которая соперничала с Трампом на выборах, заявила, что именно Коми виноват в ее поражении, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против бывшего госсекретаря за десять дней до голосования.

"Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции", — говорится в письме Сешнса.

Кроме того, там отмечается, что "руководству ФБР нужен свежий старт".

"Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности", — отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Как добавили в Белом доме, нового директора начнут искать незамедлительно.

"ФБР — один из самых любимых и уважаемых институтов, и сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины нашего правоохранительного сообщества", — заявил Трамп.

По словам президента, Коми не способен эффективно руководить бюро. "Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением министерства юстиции", — говорится в письме главы государства, направленном Коми.

Увольнение Коми вызвало негативную реакцию у демократов. Ряд сенаторов-демократов заявили, что расстроены новостью об отставке директора ФБР.

Вместе с тем, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пошутил в микроблоге Twitter о возможности найма уволенного директора ФБР.

"WikiLeaks были бы рады рассмотреть вопрос о найме Джеймса Коми для помощи в управлении офисом в Вашингтоне, должно быть, ему понравится должным образом расследовать дела правительства США", — написал Ассанж.

WikiLeaks would be happy to consider hiring James Comey to help lead its DC office should he like to properly investigate the US government. — Julian Assange (@JulianAssange) 9 мая 2017 г.

А вот бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден выступил против увольнения Коми. Он отметил, что "каждый американец должен осудить такое политическое вмешательство в работу ФБР".

This FBI Director has sought for years to jail me on account of my political activities. If I can oppose his firing, so can you. https://t.co/zUp5kquy8q — Edward Snowden (@Snowden) 9 мая 2017 г.