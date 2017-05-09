﻿ Трамп уволил директора ФБР. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп уволил директора ФБР

10.05.2017 08:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса, сообщил Белый дом.

Трамп уволил директора ФБР
© AFP/ TOBIAS HASE
Стивен Кинг: Трамп с "ядерной кнопкой" страшнее любой моей книги

Коми возглавил бюро в 2013 году, на эту должность его назначил президент Барак Обама на 10-летний срок. Экс-директор ФБР вел расследование против нынешнего хозяина Белого дома на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в нынешней администрации американского президента, так и в Кремле. Кроме того, Хиллари Клинтон, которая соперничала с Трампом на выборах, заявила, что именно Коми виноват в ее поражении, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против бывшего госсекретаря за десять дней до голосования.

"Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции", — говорится в письме Сешнса.

Кроме того, там отмечается, что "руководству ФБР нужен свежий старт".

"Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности", — отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Как добавили в Белом доме, нового директора начнут искать незамедлительно.

"ФБР — один из самых любимых и уважаемых институтов, и сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины нашего правоохранительного сообщества", — заявил Трамп.

По словам президента, Коми не способен эффективно руководить бюро. "Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением министерства юстиции", — говорится в письме главы государства, направленном Коми.

Увольнение Коми вызвало негативную реакцию у демократов. Ряд сенаторов-демократов заявили, что расстроены новостью об отставке директора ФБР.

Вместе с тем, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пошутил в микроблоге Twitter о возможности найма уволенного директора ФБР.

"WikiLeaks были бы рады рассмотреть вопрос о найме Джеймса Коми для помощи в управлении офисом в Вашингтоне, должно быть, ему понравится должным образом расследовать дела правительства США", — написал Ассанж.

А вот бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден выступил против увольнения Коми. Он отметил, что "каждый американец должен осудить такое политическое вмешательство в работу ФБР".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коми узнал о своей отставке, услышав новость по телевизору. Сначала бывший глава бюро не поверил, но помощники подтвердили его увольнение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Ветераны подают нынешнему поколению пример стойкости и мужества - Башар Асад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика