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Лукашенко: спорт - это идеология, а у нас просто зажрались

10.05.2017 09:39 — Новости Политики | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 мая, что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта.

«Ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира (мы уже договорились с тренерами, спортсменами) соберемся и будем думать, что делать», - сказал он, передает БелТА.

«В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, - провал», - отметил глава государства.

По его словам, никто не скажет, что кому-то недоплатили или не профинансировали, а «просто зажрались в некоторых видах спорта».

В частности, президент раскритиковал игру белорусских хоккеистов с финнами и канадцами, на которая, по его мнению, - «вообще стыдобища» и белорусам на нее «лучше было бы не выходить».

«Я почему так остро реагирую? Не потому что спортсмен и занимаюсь спортом всю жизнь. А потому что спорт - это величайшая идеология. Если россияне выигрывают у немцев в канун 9 Мая, это уже какие-то политические ассоциации. Россияне духом воспрянули. А нам какие подарки преподносят наши деятели? Смотрят миллионы людей, переживают, а у них такое отношение», - добавил Александр Лукашенко.

На ЧМ по хоккею во Франции белорусы проиграли все три матча, в которых играли, пропустив по сумме 15 шайб и лишь трижды поразив ворота соперника. На данный момент сборная занимает последнее место в группе.

Напомним, 3 мая в Париже местная полиция провела обыск белорусской команды, прибывшей на поезде из Бордо, где она провела последние матчи «Евровызова». Министр спорта Беларуси Александр Шамко полагает, что инцидент - это «заказ со стороны неведомых лиц». Свои извинения перед белорусскими хоккеистами принесли организаторы ЧМ: председатель оргкомитета ЧМ по хоккею, президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф и президент ИИХФ Рене Фазель.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 мая, что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта.

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