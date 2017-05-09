Лукашенко: спорт - это идеология, а у нас просто зажрались

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 мая, что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта.

«Ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира (мы уже договорились с тренерами, спортсменами) соберемся и будем думать, что делать», - сказал он, передает БелТА .

«В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, - провал», - отметил глава государства.

По его словам, никто не скажет, что кому-то недоплатили или не профинансировали, а «просто зажрались в некоторых видах спорта».

В частности, президент раскритиковал игру белорусских хоккеистов с финнами и канадцами, на которая, по его мнению, - «вообще стыдобища» и белорусам на нее «лучше было бы не выходить».

«Я почему так остро реагирую? Не потому что спортсмен и занимаюсь спортом всю жизнь. А потому что спорт - это величайшая идеология. Если россияне выигрывают у немцев в канун 9 Мая, это уже какие-то политические ассоциации. Россияне духом воспрянули. А нам какие подарки преподносят наши деятели? Смотрят миллионы людей, переживают, а у них такое отношение», - добавил Александр Лукашенко.

На ЧМ по хоккею во Франции белорусы проиграли все три матча, в которых играли, пропустив по сумме 15 шайб и лишь трижды поразив ворота соперника. На данный момент сборная занимает последнее место в группе.