МИД: говорить о визовых договоренностях с ЕС рано

Беларусь и Европейский союз пока не договорились об упрощении визового режима, заявил замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, посещающий с рабочим визитом США.

По его словам, недавно в Брюсселе прошли консультации на уровне начальника Главного консульского управления нашего МИД и соответствующих специалистов Еврокомиссии, но «пока говорить о каких-то договоренностях рано». «Процесс идет к этим договоренностям в будущем», - сказал дипломат, передает ТАСС .

Замглавы МИД также сообщил, что Беларусь и США намерены обсудить возвращение послов в Минск и Вашингтон. «Но не могу сказать, что мы будем обсуждать это уже завтра, до этого мы еще не дошли», - сказал он.

9 мая у него намечены встречи и переговоры в Госдепартаменте. Вместе с тем замминистра "не ждет каких-то прорывов" от своего визита. «Я не ожидаю, что новая администрация будет принципиально по-другому относиться к американо-белорусским отношениям», - отметил он, заявив, что в последние годы эти отношения находились на "недопустимо низком уровне".

Для возобновления нормальной работы посольств, по его мнению, необходимо продолжение «того диалога, который у нас уже есть», «расширение сфер взаимного сотрудничества, восстановление доверия».

«Мы верим в то, что нам надо продолжать диалог, в том числе по сложным вопросам, постепенно уйти от всех ограничений, которые существуют пока в наших отношениях», - добавил он. Однако, по его словам, такая работа вряд ли будет проделана за год.

Напомним, что с 12 февраля в Беларуси начал действие безвизовый режим для граждан восьмидесяти стран мира. Воспользоваться им можно при въезде через аэропорт «Минск» на пять дней.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января. Согласно документу, пятидневный безвизовый въезд распространяется на все страны ЕС, Бразилию, США, Японию, Индонезию. Отдельные требования в указе выдвигаются к гражданам Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа - им необходимо иметь действительную многократную визу государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию.

Примечательно, что в преддверии введения безвизового режима Россия ввела на территории трех сопредельных с Беларусью областей - Псковской, Смоленской и Брянской - пограничные зоны с предупреждающими знаками. Они установлены для граждан третьих стран, следующих из Беларуси в Россию. А глава Роспотребнадзора заявила , что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.