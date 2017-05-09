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МИД: говорить о визовых договоренностях с ЕС рано
10.05.2017 10:34 — Новости Политики | БДГ
Беларусь и Европейский союз пока не договорились об упрощении визового режима, заявил замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, посещающий с рабочим визитом США.
По его словам, недавно в Брюсселе прошли консультации на уровне начальника Главного консульского управления нашего МИД и соответствующих специалистов Еврокомиссии, но «пока говорить о каких-то договоренностях рано». «Процесс идет к этим договоренностям в будущем», - сказал дипломат, передает
Замглавы МИД также сообщил, что Беларусь и США намерены обсудить возвращение послов в Минск и Вашингтон. «Но не могу сказать, что мы будем обсуждать это уже завтра, до этого мы еще не дошли», - сказал он.
9 мая у него намечены встречи и переговоры в Госдепартаменте. Вместе с тем замминистра "не ждет каких-то прорывов" от своего визита. «Я не ожидаю, что новая администрация будет принципиально по-другому относиться к американо-белорусским отношениям», - отметил он, заявив, что в последние годы эти отношения находились на "недопустимо низком уровне".
Для возобновления нормальной работы посольств, по его мнению, необходимо продолжение «того диалога, который у нас уже есть», «расширение сфер взаимного сотрудничества, восстановление доверия».
«Мы верим в то, что нам надо продолжать диалог, в том числе по сложным вопросам, постепенно уйти от всех ограничений, которые существуют пока в наших отношениях», - добавил он. Однако, по его словам, такая работа вряд ли будет проделана за год.
Напомним, что с 12 февраля в Беларуси
Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»
Примечательно, что в преддверии введения безвизового режима Россия
В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко
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Беларусь и Европейский союз пока не договорились об упрощении визового режима, заявил замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, посещающий с рабочим...
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