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Асад: Запад пытается демонизировать Лукашенко и Путина

10.05.2017 10:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад считает, что Запад демонизирует образы президентов Беларуси и России, потому что они не прогибаются перед ним.

Асад: Запад пытается демонизировать Лукашенко и Путина
© Sputnik Сергей Мамонтов
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"Многие на Западе пытаются скрыть важную роль Советского Союза (в том числе и народа Беларуси) в победе над фашизмом. И сегодня ветераны своим примером показывают стойкость духа, поскольку вы сейчас переживаете нечто похоже на то, что в Сирии длится десятилетие", — заявил сирийский президент в эксклюзивном интервью телеканалу ОНТ.

Он также считает, что Запад пытается принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом. Поздравляя белорусских ветеранов и главу государства с Днем Победы, Асад сказал: "Мы понимаем, с какой агрессией столкнулся ваш народ. И СССР понес огромные жертвы тогда".

"И сегодня ветераны подают пример нынешним и новым поколениям, урок стойкости и мужества. Кто мог подумать тогда, что Сталинград героически переживет блокаду? Кто мог предположить, что отступление Красной Армии в начале войны позже превратится в победу? И если бы не победа СССР, не было бы высадки в Нормандии", — сказал президент Сирии.

"Вы фактически находитесь в блокаде, есть попытки демонизировать образ президента Лукашенко, так же, как Запад пытается это сделать и с президентом Путиным. Поскольку они не прогибаются перед Западом. Ваши предыдущие поколения не преклонили головы перед Гитлером, и нынешним поколениям не следует уступать новому современному нацизму в образе западной оккупации", — подчеркнул Асад.

Полностью интервью, которое президент Сирии Башар Асад дал телеканалу ОНТ, будет показано вечером 11 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Сирии считает, что Запад пытается принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

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