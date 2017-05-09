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Трамп объяснил, почему был уволен директор ФБР

10.05.2017 18:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая – Sputnik. Президент США Дональд Трамп пояснил, за что именно был уволен директор ФБР Джеймс Коми – он плохо выполнял свою работу.

Трамп объяснил, почему был уволен директор ФБР
© REUTERS Kevin Lamarque
Трамп уволил директора ФБР

"Потому что он не выполнял хорошо свою работу", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос об увольнении Коми. Это стало первым объяснением американского президента неожиданному кадровому решению.

В свою очередь вице-президент Майк Пенс сообщил, что замена Коми уже подыскивается.

"Я благодарен за действия, которые предпринял президент, и я уверен, что президент выберет человека, который сможет восстановить уверенность нашей страны в правоохранительных органах. Президент принял правильное решение в правильное время", – сказал он. По словам Пенса, Коми "потерял доверие американского народа". 

Экс-директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-президент Майк Пенс полагает, что причиной громкой отставки стала потеря доверия американского народа.

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