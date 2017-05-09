Трамп объяснил, почему был уволен директор ФБР

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Президент США Дональд Трамп пояснил, за что именно был уволен директор ФБР Джеймс Коми – он плохо выполнял свою работу.



© REUTERS Kevin Lamarque Трамп уволил директора ФБР

"Потому что он не выполнял хорошо свою работу", – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос об увольнении Коми. Это стало первым объяснением американского президента неожиданному кадровому решению .

В свою очередь вице-президент Майк Пенс сообщил, что замена Коми уже подыскивается.

"Я благодарен за действия, которые предпринял президент, и я уверен, что президент выберет человека, который сможет восстановить уверенность нашей страны в правоохранительных органах. Президент принял правильное решение в правильное время", – сказал он. По словам Пенса, Коми "потерял доверие американского народа".

Экс-директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.