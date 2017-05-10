Хартийные перипетии. Когда в товарищах согласья нет…

Решение «Белорусского Дома» в Варшаве отказать в помещении редакции сайта «Хартия-97» вызвало у редактора данного сайта, Натальи Радиной, достаточно странную реакцию. Она не замедлила заявить о том, что это, дескать, происки КГБ, ибо куда ж без оного оппозиции обойтись. Можно сказать, что для Радиной и других представителей «пятой колонны», особенно в последнее время, тема привязки к любому выхлопу оппозиции «длинных рук» белорусских спецслужб, стала уже своеобразной палочкой выручалочкой, возможностью придать своей деятельности значимость и некую призрачную авторитетность.

Но, нашла коса на камень! «Белорусский Дом» не стал тянуть кота за хвост и практически сразу сделал официальное заявление о том, что не имеет ничего общего с КГБ, а у «Хартии-97», вообще-то есть своей офис. Из этого всего следует, что БД попросту надоел рейдерский захват офиса (поскольку помещение предоставлялось бесплатно) Радиной и Санниковым.

Таким образом, хартийные конспирологические версии, построенные на теории заговора, были пресечены на корню руководством «Белорусского Дома». Подобный низкопробный прием оппозиционерки вряд ли удивил БД: сотрудничали они под одной крышей давно, а потому привыкли к провокационной, крайне ангажированной и желтой информационной политике «Хартии-97».

Впрочем, как оказалось, не только БД устал от «рупора Саникова», но устали и сами читатели, на которых собственно и был рассчитан этот некачественный «журналистский» продукт. Последний выхлоп «Хартии-97» под символическим названием «много шума из ничего», похоже, окончательно поставил крест на кредите доверия к данному ресурсу, он попросту исчерпал себя, поскольку для подавляющего большинства пользователей все давно понятно. К слову, у «Хартии» имеется большой офис в Вильнюсе, а пользование дополнительной бесплатной комнатой в Варшаве не могло длиться бесконечно.

Кроме того, к данному детищу триады Санников – Радина – Халип (закинем до кучи, в качестве запасного варианта четвертого – Бондаренко) возникает много вопросов по теме тенденциозности материалов и комментированию оных. Комментирование на сайте жестко цензурируется, кроме, разумеется, ксенофобских и антисемитских, а значит демократичностью там и не пахнет. Большая часть «комментов» написаны под копирку, восхваляя тех, кто в круге внутренних разборок.

Вообще, этот информационный ресурс всегда обслуживал только очень узкие интересы определенной группы лиц, открыто злоупотребляя вбросами и провокациями в отношении одних, безбожно пиаря при этом других. Так, «Хартия» открыто симпатизирует Николаю Статкевичу, называя его «героем» и «лидером», но не потому, конечно, что таковым его считает, а потому, что инициативу Статкевича о проведении Конгресса демсил поддерживает Санников. Освещение полумертвого БНК, который проводится Статкевичем, «Хартия» подает исключительно как прорыв объединения оппозиции.

Но главный упор делается, конечно, на Санникова и его компанию «Европейская Беларусь». А потому все поездки и встречи «мужа Халип» активно пиарятся на хартийной площадке. Можно сказать, что «Хартия» буквально создает культ личности в отдельно взятом интернет-пространстве и это притом, что Андрей Санников уже давно не имеет никакого влияния на происходящие внутри Беларуси политические процессы. Это факт.

Сбитый летчик от «Европейской Беларуси», как и «Хартия-97» во главе с редактором, уже очень давно не представляет интереса, как для спецслужб, так и для спонсоров. А уж об их «ценности» среди читателей и говорить нечего. Даже «Белорусский Дом» устал возиться с распространяющимися вбросами Радиной, ведь ничего, кроме отвращения, хартийные творения не вызывают.

Автор: Мила Анасташкина

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