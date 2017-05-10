Лукашенко видит перспективу роста товарооборота Беларуси с Ростовской областью в 1,5 раза до $0,5 млрд

11 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит перспективу для увеличения товарооборота Беларуси с Ростовской областью России в 1,5 раза до $0,5 млрд. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, передает корреспондент БЕЛТА.

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