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Белорусским и российским предприятиям надо действовать на своем рынке по-партнерски - Лукашенко

11.05.2017 12:00 — Новости Политики | БелТА  
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11 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусским и российским предприятиям надо не конкурировать, а действовать на своем рынке по-партнерски. Соответствующие заявления Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сегодня на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте конкурировать искренне, честно. Если мы производим комбайны в Гомеле и "Ростсельмаш" производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо, - сказал Президент. - Если "Ростсельмаш" не видит возможности договориться, что нам остается делать... Конкурировать не только на наших рынках, но и за их пределами. К чему это приведет… Возьмите МАЗ и КамАЗ. Один хромает в Беларуси, и второй работает ни шатко, ни валко. Вот к чему привела эта конкуренция. Я уже не говорю о зарубежье".

"Поэтому мы за то, чтобы по-партнерски себя вести, договариваться. Мы можем договориться, и мы к этому готовы", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь имеет возможность поставок в Ростовскую область различной сельхозтехники, в том числе развивать сборочные производства автотракторной техники.

Как было отмечено на встрече, между профильными ведомствами Беларуси и России существует договоренность, что до 5 июня должна быть представлена программа совместной кооперации предприятий "Гомсельмаш" и "Ростсельмаш".

"Да, надо в этом направлении двигаться. Чего воевать друг с другом? Рынок огромный. И нам надо свое не потерять", - сказал Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Александр Лукашенко отметил, что Беларусь имеет возможность поставок в Ростовскую область различной сельхозтехники, в том числе развивать сборочные производства...

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