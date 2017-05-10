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Беларусь готова обсуждать возобновление сотрудничества с российскими партнерами в калийной сфере - Лукашенко

11.05.2017 11:59 — Новости Политики | БелТА  
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11 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность Беларуси обсуждать возобновление сотрудничества с российскими партнерами в калийной сфере. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время подобное сотрудничество развалилось не по вине белорусской стороны, но сегодня поступают предложения его возобновить. "Давайте, я не против, - сказал Президент. - Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять. Притом не по нашей вине это все развалилось. Вы это хорошо знаете".

"Мы готовы ко всему. И к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески. Даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди. Но только на искренней, честной и принципиальной основе. Это очень важно", - подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщалось, Александр Лукашенко в начале марта заявил о готовности Беларуси сотрудничать с "Уралкалием", но при соблюдении интересов страны. Представители российской стороны уже не в первый раз обращаются с просьбой возобновить взаимодействие с "Беларуськалием" по производству и продаже удобрений. "Но там интересы Беларуси должны быть соблюдены уже на 200%, а не на 100%. Мы уже наелись этой совместной работы, поэтому если работать вместе, то с территории Беларуси, честно и принципиально договорившись по всем вопросам, и в этом ключе действовать. Мы не пойдем ни на какие уступки, но к компромиссам готовы. Но эти компромиссы должны быть взаимовыгодными", - сказал Александр Лукашенко в марте текущего года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы готовы ко всему. И к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески. Даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди. Но только на искренней,...

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