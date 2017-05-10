Лукашенко объяснил свою резкую реакцию на проблемы с поставками продовольствия в Россию

11 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свою резкую реакцию на проблемы с поставками в Россию белорусского продовольствия. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда вы слышите мою резкую реакцию в этом плане, это не потому, как некоторые писаки в Москве пишут, что Лукашенко слишком эмоционален. Дело не в эмоциях, а в том, что это нам очень дорого стоило. Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу подножки ставить", - заявил Президент.

Он отметил, что, если в России не нужны определенные объемы белорусской продукции, об этом надо прямо сказать и тогда она будет перенаправлена на рынки других стран и регионов. Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал, что потребность в белорусском продовольствии на российском рынке есть. "Ну, тогда не мешайте торговать. А если мы с кем-то конкурируем, тогда надо конкурировать. Потому что у нас свободный рынок. Не я инициатор этой рыночной экономики. Это пришло из России. И мы вынуждены подстраиваться под эту экономику", - сказал Президент.

По словам главы государства, Беларусь в целом очень активно работает с Россией по поставкам сельхозпродукции и продовольственных товаров, установлены прямые связи с сетями.

"Проблемы бывают иногда. В основном они искусственно создавались. Потому что когда мы с Президентом России встретились, так по-мужски договорились - давайте все-таки на эту проблему посмотрим под углом зрения Александра Сурикова (посол России в Беларуси. – Прим. БЕЛТА). А он правильно говорит: если мы хотим что-то тут преодолеть, давайте вместе будем смотреть на все, что движется через границу. И, когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась. Она просто исчезла. Дай бог, чтобы навсегда", - отметил белорусский лидер. "Пока такой драки нет. Приезжали специалисты из России. От того же Данкверта. Побывали на наших предприятиях", - констатировал глава государства.

Он также отметил очень высокий уровень белорусских предприятий по переработке сельхозпродукции. "Вы даже если в Европе поедете на подобные предприятия - половину таких найдете. Остальные будут гораздо ниже уровнем. Поэтому к нам претензий не надо предъявлять. И вы должны понимать, почему я в том числе так остро на это реагирую, - сказал Александр Лукашенко. - Когда было нам очень тяжело, когда вообще по талонам раздавали продукты питания, мы тогда по два-три рубля откладывали и модернизировали эти предприятия. Они нам через пот и кровь достались. И когда нас сегодня упрекают (знаете, по каким причинам), что у нас продукты питания не те, то это уж слишком".

Президент также подчеркнул, что Беларусь - единственная из всех стран постсоветского пространства, которая сохранила ГОСТы и даже их ужесточила. "Сегодня у нас с предприятия, фермы, комплекса не выйдет плохая продукция, потому что там ее сразу проверят и отбракуют", - заверил глава государства.-0-