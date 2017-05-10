Лукашенко видит перспективу роста товарооборота Беларуси с Ростовской областью в 1,5 раза до $0,5 млрд

Во время встречи

11 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит перспективу для увеличения товарооборота Беларуси с Ростовской областью России в 1,5 раза до $0,5 млрд. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил положительную динамику в торговле между Беларусью и Ростовской областью. Товарооборот по итогам 2016 года увеличился почти на 20% и достиг $340 млн. "Если мы будем действовать настойчиво, системно, то тот полумиллиардный рубеж, который нам очень надо достичь, мы достигнем", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Ростовская область входит в число крупнейших сельскохозяйственных регионов России. Поэтому одним из перспективных направлений сотрудничества, которое необходимо углублять, является аграрная сфера. Беларусь имеет определенный практический опыт в животноводстве, растениеводстве, возделывании зерновых, овощных культур, в стране задействован мировой опыт по строительству и модернизации ферм под молочно-товарные комплексы.

Кроме того, имеется возможность поставок в Ростовскую область соответствующих товаров и продуктов. Беларусь также готова предложить автобусы МАЗ для подготовки Ростова-на-Дону к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

"С учетом промышленного и инновационного потенциала Беларуси и Ростовской области нам следует проработать варианты активизации имеющихся производственно-кооперационных связей", - сказал Президент.

Перспективным видится сотрудничество и в строительной сфере, в том числе в сфере дорожного строительства. "Наше предприятие "Белгипродор" хорошо зарекомендовало себя во многих регионах России. Если в этом плане будет интерес, мы готовы работать в Ростовской области. Мы можем также оказывать вам услуги дорожно-строительной техники, по проектированию и строительству дорог в различном исполнении", - отметил глава государства.

"Наши возможности вы знаете. Вы для нас не чужие люди", - добавил белорусский лидер.-0-