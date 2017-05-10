Потенциал сотрудничества с Беларусью громадный - губернатор Ростовской области

Василий Голубев

11 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Потенциал сотрудничества с Беларусью громадный. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор Ростовской области России Василий Голубев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Потенциал громадный. Мы были в этом убеждены всегда. Но приятно, что в последнее время об этом стал говорить сам бизнес. А это самая короткая дорога к результату и успеху", - сказал губернатор.

Он отметил, что в составе прибывшей в Беларусь делегации из Ростовской области много членов правительства этого российского региона и крупных бизнесменов, которые обсуждают с белорусскими партнерами возможности практического наполнения сотрудничества.

Василий Голубев акцентировал внимание на взаимодействии в промышленности, в частности, в области сельхозмашиностроения. Эти направления найдут свое отражение в новой дорожной карте сотрудничества на период 2017-2019 годов. "Есть возможность развивать кооперацию, заниматься совместным производством новых видов сельскохозяйственной техники и занимать те ниши, которые сегодня есть на рынках Беларуси и России", - отметил губернатор.

Еще одной темой встречи с главой белорусского государства стала переработка сельскохозяйственной продукции. "Очевидно, что сегодня мощностей по переработке некоторых видов сельхозпродукции недостаточно. И в данном случае мы могли бы поработать не только с практиками - производителями сельхозтоваров, но и с наукой. Эти контакты были бы взаимно интересны для обеих сторон", - сказал Василий Голубев.

Перспективы есть и по использованию белорусской техники в Ростовской области в самых разных сферах. В их числе строительный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство. В ближайшее время в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года планируется дополнительная закупка пассажирской техники.

"Один из вопросов, который мы сегодня обсуждали, - это создание новых условий для авиасообщения между Ростовом и Минском. Такие поручения были даны, и наши представители уже практически занимаются этим вопросом", - рассказал губернатор по итогам встречи.

"Товарооборот, который сегодня есть, порядка $339 млн, это, очевидно, не предел. У нас есть возможность в течение ближайших двух лет до 2019 года довести его до $500 млн", - резюмировал Василий Голубев.-0-