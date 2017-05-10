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Лукашенко поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на должность Президента Республики Корея
11.05.2017 14:12 — Новости Политики | БелТА
Мун Чжэ Ин
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на должность Президента Республики Корея. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, что деятельность на этой ответственной должности будет способствовать успешному развитию и дальнейшему процветанию Вашего государства", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил заинтересованность в расширении плодотворного двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической и других отраслях на благо народов двух стран.-0-
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"Уверен, что деятельность на этой ответственной должности будет способствовать успешному развитию и дальнейшему процветанию Вашего государства", - говорится в...
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