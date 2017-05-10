Лукашенко поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на должность Президента Республики Корея

Мун Чжэ Ин

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на должность Президента Республики Корея. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что деятельность на этой ответственной должности будет способствовать успешному развитию и дальнейшему процветанию Вашего государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил заинтересованность в расширении плодотворного двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической и других отраслях на благо народов двух стран.-0-