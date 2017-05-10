Лукашенко поздравил нового президента Кореи с избранием на этот пост

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на должность президента Южной Кореи, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

В поздравительном послании белорусский лидер заявил о заинтересованности Минска расширять сотрудничество с Республикой Корея в торговле, экономике, науке и в политической сфере.

"Уверен, что деятельность на этой ответственной должности будет способствовать успешному развитию и дальнейшему процветанию Вашего государства", — говорится в поздравлении.

Ранее нового лидера Южной Кореи поздравил президент РФ Владимир Путин.

Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 мая, Мун Чжэ Ин набрал на них 41,1% голосов избирателей. Вступление его в должность состоялось 10 мая.