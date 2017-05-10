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Лукашенко поздравил нового президента Кореи с избранием на этот пост

11.05.2017 14:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на должность президента Южной Кореи, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко поздравил нового президента Кореи с избранием на этот пост
© Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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В поздравительном послании белорусский лидер заявил о заинтересованности Минска расширять сотрудничество с Республикой Корея в торговле, экономике, науке и в политической сфере.

"Уверен, что деятельность на этой ответственной должности будет способствовать успешному развитию и дальнейшему процветанию Вашего государства", — говорится в поздравлении.

Ранее нового лидера Южной Кореи поздравил президент РФ Владимир Путин.

Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 мая, Мун Чжэ Ин набрал на них 41,1% голосов избирателей. Вступление его в должность состоялось 10 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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В поздравительной телеграмме белорусский президент пожелал корейскому государству развития и процветания и заявил о готовности Минска к сотрудничеству.

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