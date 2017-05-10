Лукашенко: Беларусь и Ростовская область могут в ближайшие годы значительно нарастить сотрудничество

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Ростовская область России имеют все возможности, чтобы в ближайшие годы значительно увеличить объемы торгово-экономического сотрудничества и освоить новые перспективные направления взаимодействия. Об этом было заявлено 11 мая на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона Василием Голубевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Если мы будем действовать настойчиво, системно, то тот полумиллиардный рубеж, который нам очень надо достичь, мы достигнем, - сказал глава государства. - Есть вопросы, по которым мы должны договариваться. И сегодняшняя встреча будет новой отправной точкой в наших отношениях".

Президент назвал символичным, что визит в Беларусь делегации Ростовской области практически совпал с великим праздником Победы. Он подчеркнул, что как в Беларуси, так и в России чтут этот день. "Этот праздник для Беларуси действительно со слезами на глазах, потому что республика потеряла треть своего населения в те страшные годы и была фактически стерта с лица земли", - отметил белорусский лидер.

На встрече были подробно обсуждены перспективы развития сотрудничества в самых различных сферах. Учитывая тот факт, что Ростовская область входит в число крупнейших сельскохозяйственных регионов России, Александр Лукашенко предложил углублять взаимодействие в аграрной сфере, где у Беларуси накоплен большой практический опыт.

Имеется возможность поставок в Ростовскую область широкого спектра товаров и продуктов. Беларусь готова предложить автобусы МАЗ для подготовки Ростова-на-Дону к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. С учетом промышленного и инновационного потенциала Беларуси и Ростовской области глава государства предложил проработать варианты активизации имеющихся производственно-кооперационных связей. Перспективным видится сотрудничество и в строительной сфере, в том числе в области дорожного строительства.

"Наши возможности вы знаете. Вы для нас не чужие люди", - заверил Президент.

Александр Лукашенко убежден, что белорусским и российским предприятиям надо не конкурировать, а действовать на общем рынке по-партнерски. "Если мы производим комбайны в Гомеле и "Ростсельмаш" производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо, - сказал Президент. - Если "Ростсельмаш" не видит возможности договориться, что нам остается делать... Конкурировать не только на наших рынках, но и за их пределами".

Глава государства в этой связи привел пример МАЗа и КамАЗа, каждый из которых в настоящее время испытывает определенные сложности. "Вот к чему привела эта конкуренция", - отметил Александр Лукашенко.

"Поэтому мы за то, чтобы по-партнерски себя вести, договариваться. Мы можем договориться, и мы к этому готовы", - подчеркнул белорусский лидер.

На встрече было отмечено, что в настоящее время готовится программа совместной кооперации предприятий "Гомсельмаш" и "Ростсельмаш", которая должна быть представлена примерно через месяц. "Да, надо в этом направлении двигаться. Чего воевать друг с другом? Рынок огромный. И нам надо свое не потерять", - сказал Александр Лукашенко.

Продолжая тематику взаимодействия белорусских и российских предприятий, Президент подтвердил готовность Беларуси обсуждать возобновление сотрудничества с российскими партнерами в калийной сфере. Он напомнил, что в свое время подобное сотрудничество развалилось не по вине белорусской стороны, но сегодня поступают предложения его возобновить. "Давайте, я не против, - сказал глава государства. - Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять".

"Мы готовы ко всему. И к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески. Даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди. Но только на искренней, честной и принципиальной основе. Это очень важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства также объяснил свою резкую реакцию на проблемы с поставками в Россию белорусского продовольствия. "Дело не в эмоциях, а в том, что это нам очень дорого стоило. Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу подножки ставить", - сказал Президент.

По его словам, Беларусь в целом очень активно работает с Россией по поставкам сельхозпродукции и продовольственных товаров, установлены прямые связи с сетями. "Проблемы бывают иногда. В основном они искусственно создавались, - констатировал белорусский лидер. - Потому что когда мы с Президентом России встретились, так по-мужски договорились - давайте все-таки на эту проблему посмотрим под углом зрения Александра Сурикова (посол России в Беларуси). А он правильно говорит: если мы хотим что-то тут преодолеть, давайте вместе будем смотреть на все, что движется через границу. И, когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась. Она просто исчезла. Дай бог, чтобы навсегда".

"Пока такой драки нет. Приезжали специалисты из России. От того же Данкверта. Побывали на наших предприятиях", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул очень высокий уровень белорусских предприятий по производству и переработке сельхозпродукции. "Когда было нам очень тяжело, когда вообще по талонам раздавали продукты питания, мы тогда по два-три рубля откладывали и модернизировали эти предприятия. Они нам через пот и кровь достались. И когда нас сегодня упрекают (знаете, по каким причинам), что у нас продукты питания не те, то это уж слишком", - сказал он.

Александр Лукашенко добавил, что Беларусь - единственная из всех стран постсоветского пространства, которая сохранила ГОСТы и даже их ужесточила. "Сегодня у нас с предприятия, фермы, комплекса не выйдет плохая продукция, потому что там ее сразу проверят и отбракуют", - заверил глава государства.-0-