Сотрудничество в сфере безопасности в СНГ сместилось в сторону противодействия терроризму - Жусупбеков

Конысбек Жусупбеков. Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве акцент сотрудничества в сфере безопасности смещен в сторону совместного противодействия терроризму и экстремизму. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Конысбек Жусупбеков, выступая в Минске на заседании Совета руководителей пенитенциарных служб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Конысбек Жусупбеков отметил, что обеспечение безопасности и противодействие преступности является приоритетным направлением сотрудничества стран Содружества. В интересах борьбы с преступностью задействуется весь имеющийся потенциал профильных органов СНГ.

По информации зампреда Исполкома, результатом взаимодействия стало снижение в среднем по странам Содружества уровня преступности. Однако, считает он, этого недостаточно. Преступность приобретает транснациональный характер и реально противодействует проводимым социально-экономическим реформам, посягает на безопасность государств. Консолидируясь на территориальном, межрегиональном и международном уровнях, преступные сообщества активно используют территории стран СНГ для наркобизнеса, легализации преступных доходов, разграбления национальных богатств.

В этой связи эффективная борьба с преступностью может быть обеспечена не иначе, как на основе более тесного взаимодействия органов отраслевого сотрудничества в сфере безопасности по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступников, возмещению причиненного ущерба, исполнению наказаний. И одним из важных звеньев в этой деятельности, уверен зампред Исполкома СНГ, должен стать Совет руководителей пенитенциарных служб.

Конысбек Жусупбеков обратил внимание, что в последние годы акцент сотрудничества в сфере безопасности смещен в сторону совместного противодействия терроризму и экстремизму, ведь возможности различных террористических группировок наращиваются за счет укрепления связей с транснациональной преступностью, распространения идеологии экстремизма и привлечения новых сторонников в свои ряды.

Как свидетельствуют эксперты в сфере противодействия терроризму, места отбывания наказания являются благоприятной почвой, где появляются будущие террористы. Именно там они подвергаются радикализации и становятся сторонниками самых крайних и агрессивных действий.

В этой связи зампред Исполкома подчеркнул, что категория осужденных к лишению свободы за преступления террористической и экстремистской направленности не должна иметь возможности вовлечения в сферу своих интересов других осужденных.

В пресс-службе рассказали, что в настоящее время Советом министров внутренних дел совместно с заинтересованными ведется разработка проекта Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. Предлагаемый комплекс мер основывается на результатах анализа криминогенной ситуации в странах Содружества, прогнозирования развития преступности, на прогрессивном опыте совместных действий в борьбе с преступностью. Конысбек Жусупбеков предложил членам совета принять участие в разработке документа, представив свое видение форм и методов совершенствования взаимодействия в пенитенциарной сфере. Он также высказал мнение, что одним из направлений деятельности создаваемых советом рабочих групп могла бы стать подготовка новых проектов документов по вопросам обмена информацией, гармонизации и унификации национального законодательства, подготовки кадров в пенитенциарной сфере.-0-