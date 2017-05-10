11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый инструмент привлечения финансирования - секьюритизация - внедряется на финансовом рынке Беларуси. Соответствующий указ №154 "О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)" 11 мая подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Названный инструмент привлечения финансирования предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств (образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики) в ценные бумаги.

В качестве таких денежных обязательств могут выступать обязательства по кредитным договорам, договорам лизинга и иные виды дебиторской задолженности.

В целях реализации данной схемы финансирования указом определены ряд новых терминов (например, выделенные активы, инициатор, операция секьюритизации, финансовые активы и другие), круг субъектов, а также основания и условия возникновения, изменения и прекращения отношений между всеми участниками операций секьюритизации.

Указ позволит существенно расширить источники финансирования коммерческих организаций и активизировать развитие национального рынка ценных бумаг.-0-