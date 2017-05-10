Мясникович предлагает российским парламентариям создавать условия для активизации инвестсотрудничества

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским и российским парламентариям необходимо создавать условия для активизации инвестиционного сотрудничества двух стран. С таким предложением выступил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с председателем Законодательного собрания Ростовской области России Александром Ищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович во время встречи предложил обсудить перспективы активизации инвестиционной деятельности. "В этом - завтрашний день, будущее", - отметил он. По мнению спикера, Беларуси и России необходимо создавать больше совместных компаний, чтобы производители двух стран выступали в качестве партнеров, а не конкурентов.

Председатель Совета Республики затронул также перспективы научно-технического и образовательного сотрудничества. В этой части Михаил Мясникович считает нужным подкорректировать законодательство с тем, чтобы создать условия для участия ученых из Беларуси в российских научно-технических программах и наоборот. Он убежден, что синергетический эффект проектов от этого возрастет.

Делегация Ростовской области за время своего пребывания в Беларуси провела содержательные переговоры с Президентом Александром Лукашенко, в правительстве, Палате представителей. Михаил Мясникович подчеркнул, что Совет Республики по своей линии будет содействовать тому, чтобы все достигнутые на высшем и высоком уровнях договоренности были реализованы. "Нет сомнений, что у нас хорошие горизонты", - подчеркнул он.

По итогам встречи Михаил Мясникович и Александр Ищенко подписали совместное заявление между Советом Республики Беларуси и Законодательным собранием Ростовской области.-0-