Башар Асад: отношения с Беларусью продолжаются, исходя из общих интересов

Башар Асад

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения и сотрудничество между Сирией и Беларусью продолжаются, исходя из общих интересов. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил Президент Сирии Башар Асад, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Президент Сирии напомнил, что во время его визита в Беларусь, за несколько месяцев до войны, были подписаны широкие экономические соглашения. "Война изменила наши планы. Но недавно, после совещаний сирийско-белорусской комиссии и после того, как министр промышленности Беларуси несколько недель назад посетил Сирию, были заново активированы некоторые из пунктов этих соглашений. Также были заключены несколько торговых соглашений", - сказал Башар Асад.

В течение ближайших месяцев стартует экспорт первой партии запчастей, чтобы в Сирии началась сборка МАЗов. "Это, конечно, только начало. Главное, чтобы колеса завертелись", - отметил Президент Сирии.

По его словам, ответственность - это основной принцип, которым руководствуется Президент Беларуси Александр Лукашенко и белорусское государство. "Мы имеем крепкие отношения с Беларусью еще со времен СССР. Эти отношения до сих пор продолжаются, исходя из общих интересов", - констатировал Башар Асад.

Президент Сирии также подчеркнул последовательность позиции Беларуси в отношении конфликтов в мире, в том числе в Сирии. "Вы являетесь страной, которая выполняет обязательства. Беларусь заявляет то же самое, что заявляла и в начале кризиса, - сказал он. - Это важно, поскольку позволяет сыграть определенную роль в любом кризисе. И в этом мы нуждаемся в Сирии".

Сегодня нужно иметь в виду новую глобальную угрозу - терроризм, а также важно понять, что за идеология за ним стоит. Башар Асад провел параллель с нацизмом, над которым одержал победу советский народ и народ Беларуси как его часть. "Что хотели нацисты? Гегемонии и господства над всем миром. Остальные люди даже не принимались в расчет. Война, которую наш народ ведет сейчас, она не только против террористов здесь, в Сирии. Она и против тех, кто их поддерживает", - заявил Президент Сирии.

Он отметил патриотичность сирийского народа, который еще больше сплотился, защищая национальное единство. "Я всегда был одним из сыновей этого народа. До войны и во время нее. Я никогда не жил отдельно от своего народа. Ведь если бы мой народ почувствовал, что Президент ведет битву ради личных интересов, то не продержался бы и одного дня", - сказал Башар Асад.

Президент Сирии уверен, что политик должен в первую очередь учитывать интересы граждан своей страны, а не беспокоиться по поводу оценок извне. "Мы не должны обращать внимания на то, что там говорят. Для нас должно быть важно другое: отношения политика с гражданами своей страны, - заявил он. - Я могу уступить в личных вопросах, но не в том, что касается суверенитета, национальных интересов, Конституции и независимости".

Башар Асад в интервью также рассказал, что возвращение беженцев имеет для Сирии важнейшее значение. "Мы всегда к этому призывали. А сказать, как скоро это произойдет? Для возвращения приемлем любой день. И нет никаких препятствий. Власть прилагает и будет прилагать максимум усилий, чтобы способствовать возвращению переселенцев как внутри Сирии, так и за ее пределами. Террор многих согнал со своих мест. И мы пытаемся помогать этим людям", - добавил Президент Сирии.-0-