Асад рассказал, кто на самом деле поддерживает терроризм

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад рассказал о своем видении сущности международного терроризма и поблагодарил Беларусь за принципиальную и последовательную позицию в отношении мирного урегулирования сирийского военного конфликта.



© Sputnik Сергей Мамонтов Асад: Запад пытается демонизировать Лукашенко и Путина

В интервью телеканалу ОНТ Асад отметил, что белорусское руководство и сегодня придерживается тех же обещаний и принципов, что и до начала военных действий в Сирии.

"Любое решение проблемы нуждается в обязательности. Беларусь выполняет обязательства, вы заявляете сегодня то же, что и до кризиса. Ваши принципы такие же, как и в отношении своего народа. В этом мы нуждаемся в Сирии. Двойные стандарты Запада… на этом фоне выделяется Беларусь", — сказал он.

Асад выразил благодарность белорусскому президенту Александру Лукашенко и подчеркнул, что считает его честным и храбрым политиком. "Лукашенко в этом аспекте всегда был патриотом, честным и храбрым политиком. Беларусь наряду с Россией является главным игроком на международной арене из числа тех, которые добиваются мира в Сирии", — сказал Асад.

Он также поблагодарил всех граждан Беларуси, поскольку они поддерживают и разделяют позицию властей в отношении Сирии. "Я желаю, чтобы у вас была еще одна победа над давлением, которое вы выдерживаете уже два десятилетия", — сказал президент САР, имея в виду снятие с Беларуси западных санкций.

В интервью Асад много говорил о международном терроризме и его идеологии. По его мнению, эта идеология имеет много сходства с нацизмом. "Нам важно понять, что за идеология стоит за терроризмом. Такая же идеология стояла и за нацизмом, фон и идеология этих войн одинаковы. Терроризм это инструмент некоторых западных стран, они хотят получить контроль над всем миром. Террор — инструмент и результат такой политики", — сказал он.

Асад отметил, что не боится критики со стороны западных СМИ в свой адрес. Напротив, это говорит о том, что он действует правильно. "Когда западные политики пытаются кого-то заклеймить, они говорят, что он не соответствует демократическим ценностям. Когда меня начнут хвалить, это повод беспокоиться. Самая высшая оценка я это поддержка моего народа", — продолжил глава государства.

"Современная политика не регулируется этикой, ее регулируют интересы тех стран, которые выступают колонизаторами. Страны, которые придерживаются этики, есть, но их немного. Это ваша страна, это Иран. За это их упрекают в отсутствии демократии", — добавил Асад.

Он подчеркнул, что считает правильным последние инициативы России в области мирного урегулирования в Сирии, и лично поддержал их. Однако для того, чтобы эти механизмы заработали, необходимо, чтобы все стороны конфликта их выполняли. Здесь, по словам Асада, много аналогий с кризисом на Донбассе. "Надо посмотреть и подождать", — сказал он.