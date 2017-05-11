|
Путин и новый премьер Болгарии Борисова поговорили по телефону
11.05.2017 20:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил Бойко Борисова с избранием на пост премьер-министра Болгарии, сообщили в пресс-службе Кремля.
В четверг Народное собрание Болгарии официально утвердило состав нового правительства, а также лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова в должности премьер-министра. В этот же день по инициативе болгарской стороны состоялся телефонный разговор Борисова с российским президентом.
"Президент России поздравил Бойко Борисова с избранием на пост главы правительства и выразил надежду, что российско-болгарские отношения будут развиваться в конструктивном ключе", — говорится в сообщении.
Путин и обсудил с главой болгарского правительства перспективные направления сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе политической, торгово-экономической и энергетической.
"Особый акцент сделан на мероприятиях, приуроченных к исполняющемуся 4 августа 2017 года 25-летию подписания российско-болгарского договора о дружественных отношениях и сотрудничестве и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига, которое будет отмечаться в 2018 году", — уточняет Кремль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что в ходе беседы обсуждены перспективные направления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии