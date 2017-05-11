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Лукашенко 13-16 мая совершит рабочий визит в Китай
12.05.2017 09:22 — Новости Политики | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-16 мая совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства в Пекине примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", где изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии.
Ожидается, что на полях международного форума Президент Беларуси проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.
Запланирована также двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Стороны рассмотрят перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов.-0-
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Глава государства в Пекине примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", где изложит предложения белорусской стороны по...
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