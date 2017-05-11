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Лукашенко направляется в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином
12.05.2017 09:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая — Sputnik. Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко проанонсировала с 13 по 16 мая рабочий визит белорусского лидера в Китайскую Народную Республику, где пройдет форум высокого уровня международного сотрудничества "Один пояс, один путь".
© REUTERS стрингер
"Глава государства в Пекине изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии", — заявили в пресс-службе.
Ожидается, что на полях международного форума Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.
© Sputnik / Виктор Толочко
В пресс-службе проинформировали о планах Александра Лукашенко обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений — доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
"Стороны рассмотрят перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов", — отметили в пресс-службе.
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В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс, один путь". Ожидается, что туда прибудут представители высшего руководства 28 государств.
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