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Лукашенко направляется в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином

12.05.2017 09:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко проанонсировала с 13 по 16 мая рабочий визит белорусского лидера в Китайскую Народную Республику, где пройдет форум высокого уровня международного сотрудничества "Один пояс, один путь".

Лукашенко направляется в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином
© REUTERS стрингер
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"Глава государства в Пекине изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии", — заявили в пресс-службе.

Ожидается, что на полях международного форума Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. 

Лукашенко направляется в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств, включая президента РФ Владимира Путина, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тысячи человек.

В пресс-службе проинформировали о планах Александра Лукашенко обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений — доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

"Стороны рассмотрят перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов", — отметили в пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
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В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс, один путь". Ожидается, что туда прибудут представители высшего руководства 28 государств.

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