Лукашенко требует выполнения задач по повышению жизненного уровня населения

12 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая решения по кадровым вопросам в отношении руководителей местной вертикали власти, напомнил о необходимости выполнения задач по повышению жизненного уровня населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основные вопросы, о которых мы постоянно говорим, - это вопросы социальные, которые потянут за собой экономику. Цены, зарплата, занятость. Решая эти вопросы, мы никуда не денемся от модернизации предприятий, от создания новых рабочих мест. Ну и, соответственно, заработная плата, - сказал глава государства. - Если мы не решим в этом году проблему с уровнем зарплаты, нам будет невозможно работать в будущем. Нас люди вообще не поймут".

"Уплотняйтесь, сокращайтесь, экономьте, но за счет экономии, производительности труда мы должны людям дать нормальную зарплату. Помочь им заработать. Поэтому эти три вопроса постоянно будут на контроле", - заявил Александр Лукашенко.

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