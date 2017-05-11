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Лукашенко поручил усовершенствовать структуру сельхозпроизводства в северных районах Беларуси

12.05.2017 11:38 — Новости Политики | БелТА  
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12 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость в совершенствовании структуры сельхозпроизводства в северных районах Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая решения по кадровым вопросам в отношении руководителей местной вертикали власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко интересовался ситуацией на селе, особенно в Витебской области, в связи с погодными условиями. Как доложили Президенту, ситуация достаточно сложная как по причине осадков, так и температуры, что отрицательно влияет на темпы полевых работ. Вместе с тем особого вреда уже посеянным площадям заморозки и выпавший снег не нанесли.

"Конечно, надо оперативно посеять, но не в ущерб качеству. Это касается прежде всего Витебского региона, - сказал глава государства. - Но главное не в этом. Нам надо менять севооборот. Если у нас есть районы в Витебской области, где можно в больших объемах возделывать зерновые культуры, то там надо их возделывать. В остальных районах в каждом хозяйстве выбирать только отдельные поля для того, чтобы произвести комбикорм для крупного рогатого скота. Все остальное надо отдавать под травы и производить молоко".

По словам Президента, необходимо сделать упор именно на те культуры, которые наиболее рационально и эффективно производить в той или иной местности. Еще одно поручение связано с активным внедрением современных технологий хранения кормов.

"Будет очень серьезное давление с моей стороны. Я сегодня утром разговаривал с губернатором Шерстневым. Нам надо срочно изменить севообороты. Надо переходить на травы. Это мое твердое убеждение. Надо научиться делать хорошие корма и получать говядину. Производство качественного молока очень рентабельно", - сказал Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как доложили Президенту, ситуация достаточно сложная как по причине осадков, так и температуры, что отрицательно влияет на темпы полевых работ. Вместе с тем...

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