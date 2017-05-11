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Проведение Дней культуры Молдовы в Беларуси обсудили в Кишиневе

12.05.2017 11:41 — Новости Политики | БелТА  
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Проведение Дней культуры Молдовы в Беларуси обсудили в Кишиневе
Фото Белорусского посольства в Молдове

12 мая, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Вопросы белорусско-молдавского сотрудничества в области культуры обсудили на встрече в Кишиневе посол Беларуси в Молдове Сергей Чичук и министр культуры Молдовы Моника Бабук, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве в Молдове.

В частности, обсуждались проведение Дней культуры Молдовы в Беларуси, а также план совместных мероприятий в сфере культуры между странами на 2017-2019 годы. Стороны отметили активный характер взаимодействия между Беларусью и Молдовой по линии обменов творческими коллективами и исполнителями.

Сергей Чичук и Моника Бабук договорились о проведении совместных мероприятий, посвященных предстоящему 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Молдовой.-0-

 
 
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В частности, обсуждались проведение Дней культуры Молдовы в Беларуси, а также план совместных мероприятий в сфере культуры между странами на 2017-2019 годы.

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